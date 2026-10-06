Dario Rosini è ufficialmente il nuovo direttore dell’Asl Toscana Sud Est, la più vasta della regione poiché con le province di Arezzo Siena e Grosseto copre il 51% dell’intero territorio. Oggi la firma del decreto da parte del governatore Eugenio Giani e la presentazione alla stampa.
Rosini è originario di Castel del Piano (Grosseto), ed era direttore amministrativo a Careggi. La priorità ha detto sarà “capire in questo momento come i bisogni della popolazione di quel territorio, che è un territorio complesso, si sono evoluti, poi valuterò se e come i servizi che in questo momento vengono erogati siano all’altezza o meno”
Sentiamo Rosini in perito alla spinosa questione delle previste chiusure di punti nascita sul territorio della ASL