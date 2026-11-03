www.controradio.it Montedomini, il Tar blocca la locazione all’Isolotto: ricorso contro il bando per 13,50euro Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:20 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="2LCmmYSwmh"><a href="https://www.controradio.it/podcast/montedomini-il-tar-blocca-la-locazione-allisolotto-ricorso-contro-il-bando-per-1350euro/">Montedomini, il Tar blocca la locazione all’Isolotto: ricorso contro il bando per 13,50euro</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/montedomini-il-tar-blocca-la-locazione-allisolotto-ricorso-contro-il-bando-per-1350euro/embed/#?secret=2LCmmYSwmh" width="500" height="350" title="“Montedomini, il Tar blocca la locazione all’Isolotto: ricorso contro il bando per 13,50euro” — www.controradio.it" data-secret="2LCmmYSwmh" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Montedomini, il Tar blocca la locazione all’Isolotto. Sospesa l’assegnazione dell’immobile di via Maccari. La cooperativa Chicco di Grano contesta la mancata seduta pubblica e l’assenza di criteri legati alle finalità sociali di Montedomini.

Il Tar della Toscana ha congelato in via cautelare l’assegnazione di un appartamento dell’Asp Montedomini in via Maccari, all’Isolotto. La decisione arriva a seguito del ricorso presentato dalla cooperativa sociale Chicco di Grano, realtà attiva nel supporto a donne vittime di violenza e madri sole, che in quello stesso stabile è già in affitto e puntava ad ampliare i propri spazi. La cooperativa, risultata perdente all’ultimo bando per soli 13,50 euro al mese rispetto all’offerta della D’Amico Costruzioni, ha impugnato le procedure dell’ente. Tra i nodi sollevati — presenti anche in un recente esposto in Procura dell’associazione Salviamo Firenze — figurano la mancata apertura delle buste in seduta pubblica e l’adozione dell’offerta economica più alta come unico criterio di gara, senza alcuna premialità per le attività a valenza sociale previste dallo statuto della stessa Montedomini. I giudici amministrativi hanno disposto il differimento della firma del contratto di locazione in attesa della camera di consiglio nel merito. Resta da chiarire se la stipula tra l’Asp e la ditta vincitrice – che si occupa anche della manutenzione dello stabile -sia già avvenuta: un dettaglio decisivo che potrebbe spostare la competenza della controversia dal giudice amministrativo a quello ordinario.