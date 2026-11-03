Infanzia, Unicef: oltre 150 milioni di bambini sotto i cinque anni in tutto il mondo soffrono di malnutrizione cronica

Più di 500 milioni di bambini, quasi uno su cinque a livello globale, vivono in paesi teatro di guerre o altri conflitti violenti. Quasi la metà dei bambini del mondo, 1,1 miliardi, è oggi esposta ad almeno tre rischi climatici sovrapposti. Anche i bambini dei paesi ricchi sono a rischio: quasi uno su cinque vive in condizioni di povertà economica. I dati sono stati diffusi oggi in occasione del compleanno dei 40 anni per l’ufficio Unicef italiano che ha sede a Firenze che coincide con l’80/o anniversario dell’Unicef.
Andrea Iacomini è portavoce Unicef per l’Italia