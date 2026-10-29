www.controradio.it Montedomini, Salviamo Firenze presenta integrazioni ad esposto Procura Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="DWXf5KTmH5"><a href="https://www.controradio.it/podcast/montedomini-salviamo-firenze-presenta-integrazioni-ad-esposto-procura/">Montedomini, Salviamo Firenze presenta integrazioni ad esposto Procura</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/montedomini-salviamo-firenze-presenta-integrazioni-ad-esposto-procura/embed/#?secret=DWXf5KTmH5" width="500" height="350" title="“Montedomini, Salviamo Firenze presenta integrazioni ad esposto Procura” — www.controradio.it" data-secret="DWXf5KTmH5" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dopo l’esposto del 4 agosto sugli immobili della Asp Montedomini affittati e poi finiti sul mercato delle locazioni turistiche, oggi Salviamo Firenze per viverci ha presentato una integrazione su presunte “anomalie della gestione del patrimonio immobiliare”. In particolare, spiega il portavoce Massimo Torelli, “presentiamo un approfondimento su chi ha vinto gli avvisi, pochissimi soggetti si sono aggiudicati più lotti, quasi sempre essendo gli unici partecipanti. Poi valuterà la magistratura se sono spunti di interesse”.

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