    Emergenza casa a Firenze, Alleanza per l’Abitare chiede un piano per gli affitti sostenibili

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    Emergenza casa a Firenze, Alleanza per l’Abitare chiede un piano per gli affitti sostenibili
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    Parte oggi, indirizzata alla sindaca di Firenze e della Città Metropolitana, la richiesta di un piano organico per affrontare l’emergenza abitativa. A lanciarla è Alleanza per l’Abitare di Firenze, che chiede un confronto serrato con tutte le istituzioni coinvolte per aumentare l’offerta di alloggi a canone sostenibile attraverso una regia pubblica e risorse adeguate. La piattaforma punta su: recupero del patrimonio pubblico, nuovi alloggi sociali, un’ Agenzia per la casa e il sostegno agli affitti concordati. 

    Ilaria Lani di Alleanza per l’Abitare, Fabio Seggiani, Segreteria Firenze e Toscana SUNIA e Lapo Bisognin, UDU Firenze 