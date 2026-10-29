Emergenza casa a Firenze, Alleanza per l’Abitare chiede un piano per gli affitti sostenibili

Parte oggi, indirizzata alla sindaca di Firenze e della Città Metropolitana, la richiesta di un piano organico per affrontare l’emergenza abitativa. A lanciarla è Alleanza per l’Abitare di Firenze, che chiede un confronto serrato con tutte le istituzioni coinvolte per aumentare l’offerta di alloggi a canone sostenibile attraverso una regia pubblica e risorse adeguate. La piattaforma punta su: recupero del patrimonio pubblico, nuovi alloggi sociali, un’ Agenzia per la casa e il sostegno agli affitti concordati.
Ilaria Lani di Alleanza per l’Abitare, Fabio Seggiani, Segreteria Firenze e Toscana SUNIA e Lapo Bisognin, UDU Firenze