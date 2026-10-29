Doveva diventare il Parco della Salute del Meyer e invece, l’ex clinica Villanova, a Firenze, è ferma da oltre due anni, bloccata dallo scontro tra Regione Toscana e Unipol, proprietaria dell’immobile. Al centro della disputa, una valutazione economica passata dai 15 milioni previsti inizialmente a oltre 30, e una svolta contrattuale: la proprietà punta ora all’affitto. Sul tavolo anche i rischi legali di un contenzioso e un piano alternativo alle Oblate, a sua volta condizionato da una disputa tra Asl e Università.
Meyer Firenze, ampliamento bloccato: questioni legali e burocrazia frenano il Parco della Salute
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