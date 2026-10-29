www.controradio.it Mostre : “1966. Oltre il fango, l’Umanità. La risposta senza confini della Croce Rossa” Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:46 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="GMSNGO5jMS"><a href="https://www.controradio.it/podcast/mostre-1966-oltre-il-fango-lumanita-la-risposta-senza-confini-della-croce-rossa/">Mostre : “1966. Oltre il fango, l’Umanità. La risposta senza confini della Croce Rossa”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/mostre-1966-oltre-il-fango-lumanita-la-risposta-senza-confini-della-croce-rossa/embed/#?secret=GMSNGO5jMS" width="500" height="350" title="“Mostre : “1966. Oltre il fango, l’Umanità. La risposta senza confini della Croce Rossa”” — www.controradio.it" data-secret="GMSNGO5jMS" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Inaugurata oggi, negli spazi della biglietteria della Stazione di Firenze Santa Maria Novella, la mostra fotografica “1966. Oltre il fango, l’Umanità. La risposta senza confini della Croce Rossa”, che resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino al 30 novembre 2026.

L’esposizione, composta da 24 fotografie storiche, documenta l’impegno della Croce Rossa Italiana e Internazionale nelle operazioni di assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni del 1966 in Toscana. La mostra è stata realizzata con materiali provenienti dagli archivi Locchi, Alinari, dall’archivio storico di Intesa Sanpaolo, da Palazzo Blu e da collezioni private, nonché con il prezioso contributo di quanti hanno messo a disposizione immagini, documenti e testimonianze.

LORENZO ANDREONI PRESIDENTE REGIONALE CROCE ROSSA ITALIANA

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