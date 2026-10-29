Mostre : “1966. Oltre il fango, l’Umanità. La risposta senza confini della Croce Rossa”

Inaugurata oggi, negli spazi della biglietteria della Stazione di Firenze Santa Maria Novella, la mostra fotografica “1966. Oltre il fango, l’Umanità. La risposta senza confini della Croce Rossa”, che resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino al 30 novembre 2026.
L’esposizione, composta da 24 fotografie storiche, documenta l’impegno della Croce Rossa Italiana e Internazionale nelle operazioni di assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni del 1966 in Toscana. La mostra è stata realizzata con materiali provenienti dagli archivi Locchi, Alinari, dall’archivio storico di Intesa Sanpaolo, da Palazzo Blu e da collezioni private, nonché con il prezioso contributo di quanti hanno messo a disposizione immagini, documenti e testimonianze.
LORENZO ANDREONI PRESIDENTE REGIONALE CROCE ROSSA ITALIANA
DURATA 45”