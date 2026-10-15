www.controradio.it Manetti (CamCom Firenze), 'aeroporto Peretola va potenziato, in 25 anni abbiamo perso 3 miliardi' Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="J80Q8egED9"><a href="https://www.controradio.it/podcast/manetti-camcom-firenze-aeroporto-peretola-va-potenziato-in-25-anni-abbiamo-perso-3-miliardi/">Manetti (CamCom Firenze), ‘aeroporto Peretola va potenziato, in 25 anni abbiamo perso 3 miliardi’</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/manetti-camcom-firenze-aeroporto-peretola-va-potenziato-in-25-anni-abbiamo-perso-3-miliardi/embed/#?secret=J80Q8egED9" width="500" height="350" title="“Manetti (CamCom Firenze), ‘aeroporto Peretola va potenziato, in 25 anni abbiamo perso 3 miliardi’” — www.controradio.it" data-secret="J80Q8egED9" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

“La dimostrazione che tutte le categorie e gli enti siano qui riuniti è fondamentale per esprimere quanto un’infrastruttura come questa sia importante per lo sviluppo del territorio. Tutte le infrastrutture sono importanti, ma questa è fondamentale”. Lo ha affermato Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze

“In 25 anni il non fare è costato 3 miliardi di euro”, ha osservato Manetti, ricordando l’importanza dell’aeroporto per l’economia del territorio e la sua attrattività, oltre l’impatto positivo che un potenziamento avrebbe sul turismo legato a congressi e convegni. “I lavori per la pista – ha poi aggiunto – impiegherebbero 250 posti di lavoro sul cantiere. Soprattutto, avremo 2.200 posti di lavoro diretti in più ad aeroporto ultimato e, nell’indotto, posti di lavoro per circa 8.000-8.400 persone”.