Manetti (CamCom Firenze), ‘aeroporto Peretola va potenziato, in 25 anni abbiamo perso 3 miliardi’

“La dimostrazione che tutte le categorie e gli enti siano qui riuniti è fondamentale per esprimere quanto un’infrastruttura come questa sia importante per lo sviluppo del territorio. Tutte le infrastrutture sono importanti, ma questa è fondamentale”. Lo ha affermato Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze
“In 25 anni il non fare è costato 3 miliardi di euro”, ha osservato Manetti, ricordando l’importanza dell’aeroporto per l’economia del territorio e la sua attrattività, oltre l’impatto positivo che un potenziamento avrebbe sul turismo legato a congressi e convegni. “I lavori per la pista – ha poi aggiunto – impiegherebbero 250 posti di lavoro sul cantiere. Soprattutto, avremo 2.200 posti di lavoro diretti in più ad aeroporto ultimato e, nell’indotto, posti di lavoro per circa 8.000-8.400 persone”.