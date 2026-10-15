Arriva il Rock Contest: Giani “concorso simbolo”, Bettarini “storia gloriosa e spazio della città”

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Il ROCK CONTEST di CONTRORADIO si prepara ad entrare nel vivo del concorso con l’inizio, il 20 ottobre, delle fasi live in cui i 30 artisti selezionati tra oltre 600 iscrizioni e provenienti da tutta Italia (dalla Sicilia al Piemonte), porteranno sul palco i loro brani per provare a conquistare un posto alle semifinali e avvicinarsi alla serata finale del 6 dicembre al Tenax con LAMANTE. Oggi la presentazione in Regione.
Organizzato da Controradio e dall’associazione Controradio Club con il contributo di Comune di Firenze e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor B&C Speakers, il ROCK CONTEST è molto più di un concorso, è una risposta concreta allo strapotere degli algoritmi e un presidio a tutela delle composizioni originali, facendo perno sul valore insostituibile dei nuovi autori di fronte alla diffusione della musica creata con l’intelligenza artificiale.
AUDIO: Le dichiarazioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani; dell’assessore alla cultura di Firenze, Giovanni Bettarini e del direttore artistico Giuseppe Barone.