Cinebrividi al Centro Pecci

CineBrividi esplora il cinema del fantastico, dell’inquietudine e del perturbante: dall’horror al thriller, dalla fantascienza al gotico, un percorso tra le paure, i desideri e le ossessioni che prendono forma sul grande schermo. L’edizione 2026 si articola in tre appuntamenti del giovedì e una maratona di Halloween, con film di culto, nuove proposte e occasioni di confronto con gli autori.