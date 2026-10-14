Leggere per non dimenticare: “Non siamo gli unici. L’arte segreta della natura”

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Per la rassegna Leggere per non dimenticare, oggi alle 17:30 alla biblioteca delle Oblate a Firenze, sarà protagonista Giorgio Volpi con il suo ultimo libro “Non siamo gli unici. L’arte segreta della natura” (Aboca, 2026). Nel saggio Giorgio Volpi esplora le sorprendenti capacità di animali e piante, mostrando come arte, tecnica e ingegno non siano esclusivi dell’essere umano. Un viaggio che invita a superare una visione antropocentrica e a ripensare il nostro rapporto con gli altri esseri viventi e con l’ambiente. Raffaele Palumbo lo ha intervistato.