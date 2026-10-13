    L’Italia che frana – la musica rap racconta il dissesto idrogeologico ai giovani per sensibilizzarli

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    L'Italia che frana – la musica rap racconta il dissesto idrogeologico ai giovani per sensibilizzarli
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    Nasce il brano – L’Italia che frana – creato da cantautori rapper pugliesi del Gargano duramente colpito dal dissesto e dagli incendi.

    Ne abbiamo parlato con LUCA SEMERARO in arte  SAMEN MI CASA 