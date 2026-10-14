“La protesta non è reato”: sciopero regionale e corteo a Massa

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Oggi 14 ottobre sciopero generale regionale Cgil e manifestazione a Massa (conclusioni di Maurizio Landini, intervento di Gianfranco Pagliarulo di Anpi) contro i Pacchetti Sicurezza, per la libertà di manifestare e in solidarietà alle persone citate in giudizio dopo la manifestazione massese contro il genocidio in Palestina.
Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana): “Quando si colpisce il diritto di manifestare di alcuni, si mette in discussione la libertà di tutti”.
Cgil Toscana sarà in piazza a Roma anche il 17 ottobre per la manifestazione nazionale della Via Maestra
Cgil Toscana sarà in piazza a Roma anche il 17 ottobre per la manifestazione nazionale della Via Maestra
Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana