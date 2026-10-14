    Dillo a Controradio – puntata 14 ottobre 2026

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    Dillo a Controradio - puntata 14 ottobre 2026
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    Diretta di Raffaele Palumbo dal doppio cubo accanto al Torrino di Santa Rosa

    Sul lungarno Santa Rosa sono stati smontati i ponteggi dal nuovo edificio accanto al Torrino, il “doppio cubo” che Palazzo Vecchio ha presentato a inizio 2026 come centro di socializzazione per anziani: due corpi collegati da un corridoio trasparente, una sala polivalente e un volume di servizi. Il giudizio è diviso. Sulla destinazione, a tre mesi dall’inaugurazione annunciata per gennaio 2027, il Comune dice che il gestore sarà scelto più avanti. 

    Cosa sta accadendo al Torrino di Santa Rosa a Firenze? Questa mattina Raffaele Palumbo si trova con Vincenzo Moscati del comitato Voci dal Gasometro e Roberto Ciulli Presidente del circolo La Rondinella, proprio al Torrino di Santa Rosa in diretta per Dillo a Controradio.