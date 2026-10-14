    Ma l’amore no: dall’ex manicomio di Volterra uno studio su identità e libertà femminile

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    Ma l’amore no: dall'ex manicomio di Volterra uno studio su identità e libertà femminile
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    Ma l’amore no: dall’ex manicomio di Volterra uno studio su identità e libertà femminile
    Due donne, un ex manicomio e le prigioni invisibili della libertà tra memoria manicomiale, condizionamenti culturali e identità femminile. Spettacolo di InterAzioniCreative Teatro in scena sabato 17 ottobre 2026, alle ore 21.30, al Circolo ARCI Il Progresso di Firenze. La drammaturgia di Ilaria Mavilla nasce da un approfondimento sull’ex manicomio di Volterra. La regia è di Mirko Angelo Castaldo
     Alla Munchenbach, attrice, regista e pedagoga