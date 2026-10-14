www.controradio.it Ma l’amore no: dall'ex manicomio di Volterra uno studio su identità e libertà femminile Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:49 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="AAplwsrMLp"><a href="https://www.controradio.it/podcast/ma-lamore-no-dallex-manicomio-di-volterra-uno-studio-su-identita-e-liberta-femminile/">Ma l’amore no: dall’ex manicomio di Volterra uno studio su identità e libertà femminile</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/ma-lamore-no-dallex-manicomio-di-volterra-uno-studio-su-identita-e-liberta-femminile/embed/#?secret=AAplwsrMLp" width="500" height="350" title="“Ma l’amore no: dall’ex manicomio di Volterra uno studio su identità e libertà femminile” — www.controradio.it" data-secret="AAplwsrMLp" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Ma l’amore no: dall’ex manicomio di Volterra uno studio su identità e libertà femminile

Due donne, un ex manicomio e le prigioni invisibili della libertà tra memoria manicomiale, condizionamenti culturali e identità femminile. Spettacolo di InterAzioniCreative Teatro in scena sabato 17 ottobre 2026, alle ore 21.30, al Circolo ARCI Il Progresso di Firenze. La drammaturgia di Ilaria Mavilla nasce da un approfondimento sull’ex manicomio di Volterra. La regia è di Mirko Angelo Castaldo