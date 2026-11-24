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Dal 3 all’8 dicembre 2026 il Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r) diventerà un ponte culturale tra Italia e India, per la manifestazione diretta da Selvaggia Velo, l’unica in Italia interamente dedicata alle pellicole e alla cultura del subcontinente indiano. Oltre 30 opere in programma, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, con numerose anteprime europee e italiane.
Saranno l’iconica Isabella Rossellini e l’indimenticabile “Tigre della Malesia” Kabir Bedi, insieme al giornalista Alessandro Cecchi Paone, a guidare il pubblico nel cuore della 26ª edizione del River to River Florence Indian Film Festival.
Selvaggia Velo è la direttrice artistica