www.controradio.it UIL: "contro carovita abbassare aliquote IRPEF e abbattere sprechi" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:14 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="zuxuZrBKnZ"><a href="https://www.controradio.it/podcast/uil-contro-carovita-abbassare-aliquote-irpef-e-abbattere-sprechi/">UIL: “contro carovita abbassare aliquote IRPEF e abbattere sprechi”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/uil-contro-carovita-abbassare-aliquote-irpef-e-abbattere-sprechi/embed/#?secret=zuxuZrBKnZ" width="500" height="350" title="“UIL: “contro carovita abbassare aliquote IRPEF e abbattere sprechi”” — www.controradio.it" data-secret="zuxuZrBKnZ" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

“Pensiamo che, al di là delle rivendicazioni e delle battaglie che sul piano nazionale riusciamo ad ottenere, bisogna incidere molto sulla fiscalità locale. Ci rivolgiamo alle istituzioni locali su tutto il territorio nazionale chiedendo di ridurre innanzitutto le aliquote Irpet”. E’ quanto ha dichiarato Vera Buonomo della segreteria confederale Uil nazionale, nell’ambito dell’iniziativa’Ora Basta! – Meno pressione fiscale sui salari, più risorse per una sanità efficiente’ che si è svolta a Firenze.

Anche il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè ha affermato che serve “abbassare la fiscalità del Comune e della Regione Toscana perché le persone che rappresentiamo non ce la fanno più a arrivare a fine mese”

Sentiamolo