    Il campo largo accelera

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    I leader del centrosinistra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni in piazza De Ferrari, per una manifestazione unitaria dove si chiedeno le dimissioni del presidente Giovanni Toti e nuove elezioni al piu presto possibile. Genova, 18 luglio 2024. ANSA/LUCA ZENNARO
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    Il campo largo accelera
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    In tre ore di videocall, i leader del campo largo hanno trovato accordi che fino a qualche giorno fa sembravano fuori portata. La segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i portavoce di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno fissato la tabella di marcia della coalizione progressista da qua alle politiche del 2027. Indicando tempi e paletti. Riunione del campo largo anche in Toscana.
    Il punto con Giorgio Bernardini.