In tre ore di videocall, i leader del campo largo hanno trovato accordi che fino a qualche giorno fa sembravano fuori portata. La segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i portavoce di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno fissato la tabella di marcia della coalizione progressista da qua alle politiche del 2027. Indicando tempi e paletti. Riunione del campo largo anche in Toscana.
Il punto con Giorgio Bernardini.
Il campo largo accelera
In tre ore di videocall, i leader del campo largo hanno trovato accordi che fino a qualche giorno fa sembravano fuori portata. La segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i portavoce di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno fissato la tabella di marcia della coalizione progressista da qua alle politiche del 2027. Indicando tempi e paletti. Riunione del campo largo anche in Toscana.