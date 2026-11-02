www.controradio.it "Sotto una gran piova d'acqua..." e omaggio ai giornalisti che raccontarono l'alluvione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:23:39 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="oXR2LUpXYW"><a href="https://www.controradio.it/podcast/sotto-una-gran-piova-dacqua-e-omaggio-ai-giornalisti-che-raccontarono-lalluvione/">“Sotto una gran piova d’acqua…” e omaggio ai giornalisti che raccontarono l’alluvione</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/sotto-una-gran-piova-dacqua-e-omaggio-ai-giornalisti-che-raccontarono-lalluvione/embed/#?secret=oXR2LUpXYW" width="500" height="350" title="““Sotto una gran piova d’acqua…” e omaggio ai giornalisti che raccontarono l’alluvione” — www.controradio.it" data-secret="oXR2LUpXYW" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

“Sotto una gran piova d’acqua…” e omaggio ai giornalisti che raccontarono l’alluvione

La Compagnia delle Seggiole torna al Teatro Niccolini di Firenze mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 21:00 con la lettura drammatizzata “Sotto una gran piova d’acqua…”, in occasione del 60° anniversario dell’alluvione di Firenze del 1966. Nata da un’idea di Massimo Sandrelli su testi di Sandro Bennucci, Marcello Mancini e Massimo Sandrelli (curati da Sabrina Tinalli), l’opera ripercorre i drammatici giorni dell’alluvione attraverso tre diversi punti di vista (tra cui un ragazzo di sedici anni, Enrico Mattei direttore de “La Nazione”, e Piero).

Il Comune di Firenze rende omaggio a Enrico Mattei e Dante Nocentini, allora capo della redazione Toscana dell’Ansa, protagonisti di due testimonianze giornalistiche fondamentali per raccontare la drammatica situazione della città e richiamare l’attenzione nazionale sull’emergenza. L’iniziativa nasce da una proposta dell’Associazione Stampa Toscana, condivisa e sostenuta dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana, accolta dall’amministrazione comunale. Le due targhe saranno scoperte lunedì 2 novembre 2026 nel corso di altrettante cerimonie: la prima alle ore 13 nella sede de La Nazione, in viale Giovine Italia, dedicata a Enrico Mattei; la seconda alle ore 14.15 in via de’ Pucci, in memoria di Dante Nocentini.

In studio Sandro Bennucci e Massimo Sandrelli