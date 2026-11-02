“Sotto una gran piova d’acqua…” e omaggio ai giornalisti che raccontarono l’alluvione
La Compagnia delle Seggiole torna al Teatro Niccolini di Firenze mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 21:00 con la lettura drammatizzata “Sotto una gran piova d’acqua…”, in occasione del 60° anniversario dell’alluvione di Firenze del 1966. Nata da un’idea di Massimo Sandrelli su testi di Sandro Bennucci, Marcello Mancini e Massimo Sandrelli (curati da Sabrina Tinalli), l’opera ripercorre i drammatici giorni dell’alluvione attraverso tre diversi punti di vista (tra cui un ragazzo di sedici anni, Enrico Mattei direttore de “La Nazione”, e Piero).
Il Comune di Firenze rende omaggio a Enrico Mattei e Dante Nocentini, allora capo della redazione Toscana dell’Ansa, protagonisti di due testimonianze giornalistiche fondamentali per raccontare la drammatica situazione della città e richiamare l’attenzione nazionale sull’emergenza. L’iniziativa nasce da una proposta dell’Associazione Stampa Toscana, condivisa e sostenuta dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana, accolta dall’amministrazione comunale. Le due targhe saranno scoperte lunedì 2 novembre 2026 nel corso di altrettante cerimonie: la prima alle ore 13 nella sede de La Nazione, in viale Giovine Italia, dedicata a Enrico Mattei; la seconda alle ore 14.15 in via de’ Pucci, in memoria di Dante Nocentini.
In studio Sandro Bennucci e Massimo Sandrelli