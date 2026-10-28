Forum Sistema Salute 2026 a Firenze: sanità del futuro e persona al centro

Come costruire una sanità capace di rispondere ai bisogni delle persone, tra invecchiamento della popolazione, nuove tecnologie e integrazione tra servizi sanitari e sociali. È la sfida al centro del Forum Sistema Salute 2026, 11a edizione, in corso alla Manifattura Tabacchi di Firenze e fino a domani. Istituzioni, professionisti ed esperti a confronto per trasformare le idee in progetti concreti e costruire la sanità del futuro, mettendo la persona al centro.

Giovanni Migliore, Direttore Generale della Comunicazione del Ministero della Salute e Nicola Paulesu, Assessore al Welfare del Comune di Firenze