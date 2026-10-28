Contratto di Fiume: 8 miliardi per mettere in sicurezza il Paese

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Contratti di fiume: uno strumento per aumentare la prevenzione contro gli eventi alluvionali catastrofici. A sessant’anni dall’alluvione di Firenze se ne è parlato oggi in regione Toscana, l”Siamo in questo momento su circa 8 miliardi di progetti che sono stati in qualche modo decisi e condivisi” e “credo che, nel momento in cui i cittadini e le comunità locali sono d’accordo, quei soldi si riescano a spendere: le risorse ci sono, a mio avviso, si tratta solo di incanalarle”.
Lo ha detto Massimo Bastiani, coordinatore del Tavolo nazionale dei contratti di fiume, a margine dell’assemblea di Firenze. Sentiamolo