Il 30 ottobre sciopero e corteo Usb a Firenze contro guerra e carovita

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Nuova mobilitazione contro guerra e carovita. Venerdì 30 sciopero generale indetto dal sindacato Usb e cortei in varie città della Toscana. A Firenze concentramento, alle 10 in piazza Bambine e Bambini di Beslan, con percorso ancora da ufficializzare. Manifestazioni previste anche a Livorno (ore 6 rotatoria ponte Genova e ore 9 piazza Cavour), Carrara (ore 6 al porto) Pisa (ore 9 piazza XX Settembre), Siena (ore 9 terminal bus di Pescaia), Grosseto (ore 9 piazza Rosselli), Piombino (ore 16 piazzale Premuda), Massa (ore 17 piazza Garibaldi).
Dario Furnari di Usb Firenze e Paolo Kutufà del coordinamento nazionale di Potere al Popolo