Dillo a Controradio – puntata 28 ottobre 2026

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Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/
dillo-a-controradio/
risposte e segnalazioni
La testimonianza denuncia le inefficienze della Motorizzazione Civile di Firenze nella gestione dei duplicati delle targhe smarrite o rubate, che costringono gli utenti a rivolgersi a soggetti privati sostenendo costi molto più elevati.
Gavinana: le richieste di Gaia
Gaia Gai, residente nel Q3, titolare di un’attività storica in viale Giannotti e presidente del CCN Gavinana Giannotti, chiede diritto di replica all’assessore Giorgio dopo alcune dichiarazioni sul quartiere.
risposte e segnalazioni