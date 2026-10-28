Nuova perizia per Lorenzo Innocenti, accusato del femminicidio di Eleonora Guidi a Rufina. Il gip di Firenze ha trasmesso l’istanza alla pm Ornella Galeotti titolare dell’inchiesta per omicidio aggravato. A chiedere nuovi accertamenti le legali della famiglia Guidi, che hanno depositato video e una lettera del sindaco sulle preoccupazioni dei residenti di Rufina che lo hanno visto muoversi liberamente per il paese.
Femminicidio Guidi, il Gip dispone una nuova perizia su Innocenti: depositati nuovi video e documenti
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