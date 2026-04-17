www.controradio.it Firenze, da un'inchiesta sulla 'ndrangheta spunta il nome di Rocco Commisso Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Secondo una informativa del Ros dei Carabinieri, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, recentemente scomparso, sarebbe stato citato in alcune conversazioni da figure di spicco della ‘ndrangheta e indicato come finanziatore di alcune cosche. La Fiorentina smentisce con decisione.

Il punto di partenza è l’inchiesta Risiko che riguarda una rete criminale che da Siderno andrebbe ad estendere i suoi collegamenti anche oltre oceano. E dalle carte di questa inchiesta è spuntato fuori il nome dell’imprenditore e Presidente della Fiorentina calcio Rocco Commisso, scomparso lo scorso mese di gennaio. Fin ora ci sono stati sette arresti e le ramificazioni fin ora accertate di concerto con FBI arriverebbero negli Usa e in Canada. Le accuse sono di associazione per delinquere di stampo mafioso, danneggiamento ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. Le intercettazioni riguardano la figura di Frank Albanese, esponente di spicco della ‘ndrangheta locale. Intercettato durante la sua permanenza in Italia nell’estate del 2025, avrebbe detto al suo interlocutore che Rocco Commisso “ha lasciato un milione di euro all’associazione, non a Siderno, ma a Marina di Gioiosa Jonica”. Ovvero il paese natio di Commisso. Al momento non ci sono conferme, ma la figura di Commisso sarebbe presente in diverse intercettazioni, dove si parla dei suoi affari sportivi ed economici, del suo rapporto con l’ex Direttore generale della Fiorentina Joe Barone – scomparso nel 2024 – e della sua permanenza nella casa nella località della locride. In calce all’informativa i Carabinieri hanno appuntato una riflessione: le intercettazioni farebbero pensare ad un sostegno economico assicurato alle cosche di Marina di Gioiosa Jonica da parte di Rocco Commisso. Dichiarazioni “inequivocabili” per gli inquirenti”. Smentite con forza e nettezza dalla Fiorentina calcio.