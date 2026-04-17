www.controradio.it Firenze celebra la Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti ICOMOS con la passeggiata patrimoniale “Incantesimo di fuoco” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:09 Share Share Link Embed

In occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, promossa da ICOMOS, sabato 18 aprile è in programma una passeggiata guidata gratuita, con prenotazione obbligatoria, curata dall’Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune insieme all’Università di Firenze e alla Fondazione MUS.E. Un itinerario di circa due chilometri, accessibile e pensato per un pubblico ampio, che si snoda nel cuore della città fino all’area del Ponte Vecchio. Un’occasione per approfondire, con il supporto di esperti, i temi della memoria urbana e della ricostruzione postbellica.