www.controradio.it Gen Z. Puntata del 17 aprile 2026. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:02 Share Share Link Embed

Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.

Tema della puntata: Giovani, spazi e coprogettazione. La redazione di Scomodo Empoli

Raccontiamo l’esperienza della Redazione di Scomodo Empoli nata in uno spazio storico della città. Dopo oltre dieci anni di chiusura, con il supporto del Comune, è stato infatti riaperto nel 2025 l’ex cinema La Perla dalla comunità di Scomodo Empoli. Scomodo è nato nel 2016 a Roma e oggi ha comunità attive anche in altre città. Nel laboratorio civico della redazione di Empoli in cui ogni giorno vengono organizzati workshop, assemblee, dibattiti, festival, mostre, feste e proiezioni. Attraverso la co-progettazione dei Lavori in corso lo spazio riapre come cantiere sociale permanente: uno spazio costruito insieme, dedicato a cultura, partecipazione e relazioni intergenerazionali, per restituire alle nuove generazioni un luogo in cui restare.

in studio con Chiara Brilli: Allegra Stagi – Community manager (24 anni) e Marta De Zolt – Coordinatrice eventi (27 anni)