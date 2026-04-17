FIRENZE. La denuncia del comitato Tanucci Piazza Aperta: “Oggi alcuni abitanti del quartiere hanno ricevuto dalla polizia la notifica di una multa che va dai 1.000 ai 10.000 euro per aver manifestato in Piazza Tanucci durante l’apertura della sede di Futuro Nazionale. Questo atto rappresenta per la cittadinanza un segnale molto preoccupante”. Nel frattempo sabato alle 15:00 nell’ambito della mobilitazione Tanucci Piazza Aperta, le letture antifasciste con il Segretario di Possibile, Pippo Civati.
Di multa e di Governo
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