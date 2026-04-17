www.controradio.it Unifi: Disability Week. L'intervista Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:32 Share Share Link Embed

Per cinque giornate l’Università di Firenze trasforma la città in uno spazio di confronto, esperienza e condivisione sul tema della disabilità, per promuovere l’inclusione nella vita sociale, culturale e nel lavoro. Dal 17 al 21 aprile è in programma Disability Week, un calendario articolato di iniziative in cui si tratta il tema sotto diversi profili: lo sport, l’accessibilità, il cinema, la transizione scuola – lavoro.

A inaugurare il calendario, venerdì 17 aprile, è il convegno “Sportability – Lo sport che unisce”, ospitato dal Centro Polisportivo l’Affrico (ore 10 – viale Fanti 20) con testimonianze di atleti come Jacopo Luchini, medaglia d’oro di snowboard (banked slalom) ai Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, e gli atleti di danza sportiva paralimpica wheelchair Leila Elderiny ed Emilio Bargiacchi. L’evento finale sarà martedì 21 aprile, col titolo “Transizione scuola – lavoro. Buone prassi nel percorso di autonomia” e si svolge presso il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze (ore 10 – piazza del Duomo 9). Partecipano la rettrice Alessandra Petrucci, il Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, il vescovo di Firenze Gherardo.

Ai nostri microfoni: Maria Paola Monaco, delegata della rettrice all’inclusione e diversità.