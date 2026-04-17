Atelier Fiume nuovo collettivo artiste under25 a PIA

Il debutto di Atelier Fiume alla PIA Palazzina Indiano Arte. Domenica 19 aprile (dalle ore 17.00). La seconda sede del Centro, PIA- Palazzina Indiano Arte, inaugura la stagione FIUME #1 con il debutto assoluto di Atelier Fiume, collettivo under 25 – composto da Vanessa Mattei Scarpaccini e Virginia Sieni – che presenta la performance Guardiane. Tra le cose. Il programma prevede anche la performance della Compagnia Virgilio “Sieni Sleep in the car” e l’apertura della mostra di Virginia Sieni “I contorni del mio caos”.
L’intervista a Vanessa Mattei Scarpaccini e Virginia Sieni.