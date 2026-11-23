Contestazione studentesca in occasione della visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il presidio, convocato alle 10 in piazza San Lorenzo, è stato promosso dal Collettivo autonomo K1 del liceo Machiavelli-Capponi, in concomitanza con la presenza del ministro in Prefettura, dove alle 11 si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (COSP), presieduto dalla prefetta Francesca Ferrandino e con la partecipazione della sindaca Sara Funaro e dei rappresentanti delle forze dell’ordine.
Giovanni, del Collettivo K1