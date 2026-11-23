Otto ore di sciopero e un presidio dalle 9.30 davanti alla sede della Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze. La mobilitazione riguarda i lavoratori e le lavoratrici della pelletteria Almax di Scandicci che conta circa 200 addetti. La protesta si svolge in concomitanza con il tavolo istituzionale sulla vertenza. Al centro della mobilitazione il mancato pagamento degli stipendi, il peggioramento delle condizioni di lavoro e le incertezze sul futuro dell’azienda. I sindacati chiedono il saldo delle retribuzioni arretrate e garanzie sulla continuità produttiva e occupazionale.
Almax Scandicci, sciopero e protesta per gli stipendi arretrati
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