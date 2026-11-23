www.controradio.it Almax Scandicci, sciopero e protesta per gli stipendi arretrati Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:17 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="8olA3qzxxR"><a href="https://www.controradio.it/podcast/almax-scandicci-sciopero-e-protesta-per-gli-stipendi-arretrati/">Almax Scandicci, sciopero e protesta per gli stipendi arretrati</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/almax-scandicci-sciopero-e-protesta-per-gli-stipendi-arretrati/embed/#?secret=8olA3qzxxR" width="500" height="350" title="“Almax Scandicci, sciopero e protesta per gli stipendi arretrati” — www.controradio.it" data-secret="8olA3qzxxR" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Otto ore di sciopero e un presidio dalle 9.30 davanti alla sede della Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze. La mobilitazione riguarda i lavoratori e le lavoratrici della pelletteria Almax di Scandicci che conta circa 200 addetti. La protesta si svolge in concomitanza con il tavolo istituzionale sulla vertenza. Al centro della mobilitazione il mancato pagamento degli stipendi, il peggioramento delle condizioni di lavoro e le incertezze sul futuro dell’azienda. I sindacati chiedono il saldo delle retribuzioni arretrate e garanzie sulla continuità produttiva e occupazionale.