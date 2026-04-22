www.controradio.it Firenze, arrivano i project per i piccoli stadi, mentre prende forma la curva Fiesole Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Dall’Isolotto a Campo Marte, associazioni e società sportive presentano al Comune di Firenze project financing per investire sui piccoli stadi in cambio di gestioni e concessioni.

Le associazioni e le società sportive di Firenze si muovono con lo strumento del project financing per investire sui piccoli stadi di quartiere e riceverne in cambio gestione e concessione. Molti i progetti già pronti, altri in via di definizione, complice anche la nuova legge nazionale che permette al Comune di Firenze di dare vita ad altre forme di partenariato pubblico-privato più leggere. L’assessorato allo Sport guidato da Letizia Perini sta infatti studiando un nuovo regolamento per incentivare investimenti su decine di impianti esistenti, comprese alcune palestre scolastiche che di pomeriggio vengono gestite da società sportive. Nel frattempo il Comune ha dato il via libera alla Conferenza dei servizi per i primi due project financing privati dedicati ad attività sportive. La prima proposta è della società Floriagafir per l’impianto di viale Malta, la seconda di Upd Isolotto per il restyling dei campi e delle strutture di via Pio Fedi. Interventi per svariati milioni di euro che le società metterebbero a disposizione in autonomia. In cambio il Comune assicurerebbe concessioni di lunga durata. Uno scenario interessante, nell’attesa del project financing più atteso, quello per lo stadio Artemio Franchi. Comune e Fiorentina ci lavorano da tempo. Quest’ultima fa trapelare la possibilità di un investimento di 85 milioni di euro per finire i lavori, in cambio di una concessione di 80 anni. Nel frattempo la Sindaca di Firenze Sara Funaro annuncia che è cominciato il montaggio dei gradoni della curva Fiesole. Entro luglio il Comune deve fornire alla Uefa l’architettura finanziaria del restyling in tempo per gli Europei del 2032.