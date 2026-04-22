CAMPI BISENZIO. Alla vigilia del 25 Aprile, Festa della Liberazione, il Teatro delle Arti di Lastra a Signa dedica una serata alla memoria di Lanciotto Ballerini, partigiano italiano, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, simbolo della Resistenza toscana. “Lanciotto Eroe Partigiano”, spettacolo di musica, danza e narrazione, venerdì 24 aprile 2026, ore 21:15 Teatro delle Arti. Iacopo Gori è tra gli artisti che si esibiranno a Lastra a Signa.
Uno spettacolo a Lastra a Signa per Lanciotto Ballerini
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