www.controradio.it Firenze, allo studio una maxi Ztl per Campo Marte Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

Palazzo Vecchio studia una maxi Ztl a tutela dei residenti del Quartiere di Campo Marte a Firenze. Stretto tra i lavori per il restyling del Franchi, gli eventi sportivi, i cantieri al cavalcavia delle Cure e la cantierizzazione per i lavori della tramvia in viale dei Mille.

Durante le partite di calcio o altre grandi manifestazioni il quartiere di Campo Marte di Firenze potrebbe diventare off limits. Con una grande Ztl – pensata per salvaguardare la qualità della vita dei residenti del Quartiere 2 che pure si è attivato per mettere in moto questo processo complesso di riorganizzazione della mobilità di un pezzo di città particolarmente complicato. La Ztl andrebbe dal viale dei Mille fino a via Campo d’Arrigo e al cavalcavia di piazza Alberti. Un pezzo di città importante, che insieme agli eventi sportivi e spettacolari è interessato dai lavori del restyling dello stadio Franchi, dai cantieri al cavalcavia delle Cure ed alla cantierizzazione per i lavori per la linea tramviaria in viale dei Mille. Una Ztl nei momenti critici potrebbe alleggerire la situazione, insieme ad altre misure allo studio di Palazzo Vecchio come un servizio di navette, un potenziamento dei treni per i tifosi ed incentivi per chi usa mezzi alternativi all’auto. A proposito di caos connesso alla mobilità, da giugno entrerà in vigore una nuova tecnologia per colpire il fenomeno della sosta selvaggia ed irregolare. Si tratta di G.u.a.r.d.i.u.m., servizio di sorveglianza della sosta con intelligenza artificiale non generativa e videocamera per controllare, sanzionare e rimuovere le auto in sosta selvaggia. Con un occhio di riguardo alla Ztl. Nel mirino le soste in doppie file, strisce pedonali, marciapiedi, fermate dei bus e soste in stalli non consentiti. Il sistema digitale permetterà inoltre di rilevare altre infrazioni, come l’assenza dell’assicurazione o della revisione. Ed infine di liberare agenti per altri servizi come la Polizia di prossimità.