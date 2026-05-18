www.controradio.it Nasce il Cammino ’44 Sant’Anna di Stazzema – Monte Sole Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:32 Share Share Link Embed

Speciale dedicato al cammino della memoria che collega due luoghi simbolo del Novecento in Italia. La marcia inaugurale si terrà dal 20 giugno al 1 luglio, con partenza dal duomo di Pietrasanta e arrivo a Monte Sole. Per tutto l’itinerario i camminatori avranno la possibilità di essere accompagnati da guide escursionistiche ambientali. (Tutte le informazioni e le iscrizioni su www.cammino44.it.). L’ approfondimento curato da Rossana Mamberto