Speciale dedicato al cammino della memoria che collega due luoghi simbolo del Novecento in Italia. La marcia inaugurale si terrà dal 20 giugno al 1 luglio, con partenza dal duomo di Pietrasanta e arrivo a Monte Sole. Per tutto l’itinerario i camminatori avranno la possibilità di essere accompagnati da guide escursionistiche ambientali. (Tutte le informazioni e le iscrizioni su www.cammino44.it.). L’
Nasce il Cammino ’44 Sant’Anna di Stazzema – Monte Sole
Speciale dedicato al cammino della memoria che collega due luoghi simbolo del Novecento in Italia. La marcia inaugurale si terrà dal 20 giugno al 1 luglio, con partenza dal duomo di Pietrasanta e arrivo a Monte Sole. Per tutto l’itinerario i camminatori avranno la possibilità di essere accompagnati da guide escursionistiche ambientali. (Tutte le informazioni e le iscrizioni su www.cammino44.it.). L’