    Nasce il Cammino ’44 Sant’Anna di Stazzema – Monte Sole

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    Nasce il Cammino ’44 Sant’Anna di Stazzema – Monte Sole
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    Speciale dedicato al cammino della memoria che collega due luoghi simbolo del Novecento in Italia. La marcia inaugurale  si terrà dal 20 giugno al 1 luglio, con partenza dal duomo di  Pietrasanta e arrivo a Monte Sole. Per tutto l’itinerario i camminatori avranno la possibilità di essere accompagnati da guide escursionistiche ambientali.  (Tutte le informazioni e le iscrizioni su www.cammino44.it.). L’approfondimento curato da Rossana Mamberto