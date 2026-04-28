www.controradio.it Restyling Franchi, Funaro: da Fiorentina passo avanti importante Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:55 Share Share Link Embed

Con la Fiorentina, anche in relazione al restyling dello stadio Artemio Franchi, “le interlocuzioni non si sono mai fermate e continueranno ad andare avanti nelle prossime settimane”; la Fiorentina ha proposto di investire per la fase 2 un importo di 55 milioni e gli altri “sono i famosi 55 milioni che avevamo recuperato con i fondi”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio.

“Fin da quando mi sono insediata ho sempre cercato di lavorare per avere un rapporto e un confronto costante con la Fiorentina – ha aggiunto -. Il nostro obiettivo è comune, quello di lavorare insieme, in armonia e di avere uno stadio riqualificato. La proposta di ieri” della Fiorentina “è un passo in avanti importante”.