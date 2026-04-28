www.controradio.it Firenze, al via il restyling di p.zza Unità Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:52 Share Share Link Embed

A Firenze rinasce piazza dell’Unità, oggi poco più che una rotatoria per le auto. Un investimento di circa 1,77 milioni con la parte pedonale centrale che si allargherà del 76%. Oltre il 66% della piazza diventerà pedonale. Nell’area saranno piantati 13 nuovi alberi e 1.170 mq della parte pedonale diventeranno drenanti. L’area sarà delimitata da una lista in pietra e suddivisa in settori da inserti metallici, analoghi a quelle di piazza Santa Maria Novella,

Andrea Giorgio è assessore alla mobilità del Comune di Firenze