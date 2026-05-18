www.controradio.it Ires-Cgil, in 10 anni saliti profitti industria toscana ma no i salari Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Dal 2015 al 2024 i profitti dell’industria in Toscana sono aumentati, ma non sono stati distribuiti in maniera adeguata ai lavoratori sotto forma di salari: lo affermano Cgil e Ires Toscana, che hanno presentato uno studio oggi a Firenze. “I profitti non devono andare in dividendi, ma devono sostenere consistenti aumenti salariali e investimenti produttivi finalizzati ad aumentare la buona occupazione”, ha affermato Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana.