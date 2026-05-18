www.controradio.it Calcio: il memorial Niccolò Galli dal 22 al 24 maggio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:18 Share Share Link Embed

Presentata oggi a Firenze la 24a edizione del Memorial ‘Niccolò Galli’, in programma dal 22 al 24 maggio prossimi agli Impianti Sportivi Pandolfini alle Caldine, nel comune di Fiesole. Il torneo a scopo benefico impegnerà i ragazzi della categoria Esordienti A di dieci fra le più importanti squadre del panorama calcistico nazionale. Durante la presentazione sono stati assegnati anche alcuni premi. Quello per Miglior Giovane Promessa a Massimo Pessina (Bologna), quello alla Carriera a Giorgio Chiellini che è intervenuto in video collegamento e quello per il Giornalista dell’Anno a Massimo Caputi.