Firenze, affitti fuori controllo, ma in città ci sono 30 mila alloggi sfitti

Nella classifica nazionale per i canoni di locazione, Firenze risulta essere tra le più care. E c’è una fascia grigia di 15 mila famiglie senza aiuti sociali e senza casa. La Cgil chiede un’agenzia per la casa, mentre per il Sunia gli alloggi sfitti in città sono 30 mila.
Mentre il mercato degli affitti brevi procede a gonfie vele senza conoscere crisi, il mercato delle case per chi a Firenze ci vive e ci lavora – o almeno vorrebbe – sta diventando sempre più problematico. Nella graduatoria nazionale dei costi per i canoni locazione Firenze è praticamente in cima, competendo con città come Milano. Con una enorme differenza di grandezza e di estensione urbana che complica però ancora di più la situazione. Che va a colpire soprattutto quella che un tempo avremmo chiamato classe media e che oggi chiamiamo zona grigia. Ben 15 mila famiglie che mentre non posso avere accesso agli aiuti sociali destinati ai più indigenti, non riescono a star dietro ai prezzi di mercato delle locazioni. Contemporaneamente – la denuncia è del sindacato degli inquilini Sunia – a Firenze ci sarebbero la bellezza di 30 mila case sfitte, lasciate vuote dai proprietari per i motivi più disparati. Su questo la Cgil invoca un censimento preciso e inattaccabile, per cercare di intervenire sulla questione. Anche attraverso – dice il segretario della Cgil di Firenze Bernardo Marasco – un’agenzia sociale della casa e la sperimentazione di modelli di edilizia residenziale interamente pubblici. Il rischio, sottolinea il sindacato, è che questa vicenda drammatica per un numero sempre più alto di famiglie diventi una vera e propria bomba sociale pronta ad esplodere. E’ d’altronde quello che sta accadendo in Europa, a partire dalla Spagna. A proposito, 1500 euro al mese per 70 metri quadri si pagano anche a Madrid, città di tre milioni e mezzo di abitanti.