www.controradio.it Firenze, affitti fuori controllo, ma in città ci sono 30 mila alloggi sfitti Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="PdFRBA6SUE"><a href="https://www.controradio.it/podcast/firenze-affitti-fuori-controllo-ma-in-citta-ci-sono-30-mila-alloggi-sfitti/">Firenze, affitti fuori controllo, ma in città ci sono 30 mila alloggi sfitti</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/firenze-affitti-fuori-controllo-ma-in-citta-ci-sono-30-mila-alloggi-sfitti/embed/#?secret=PdFRBA6SUE" width="500" height="350" title="“Firenze, affitti fuori controllo, ma in città ci sono 30 mila alloggi sfitti” — www.controradio.it" data-secret="PdFRBA6SUE" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Nella classifica nazionale per i canoni di locazione, Firenze risulta essere tra le più care. E c’è una fascia grigia di 15 mila famiglie senza aiuti sociali e senza casa. La Cgil chiede un’agenzia per la casa, mentre per il Sunia gli alloggi sfitti in città sono 30 mila.

Mentre il mercato degli affitti brevi procede a gonfie vele senza conoscere crisi, il mercato delle case per chi a Firenze ci vive e ci lavora – o almeno vorrebbe – sta diventando sempre più problematico. Nella graduatoria nazionale dei costi per i canoni locazione Firenze è praticamente in cima, competendo con città come Milano. Con una enorme differenza di grandezza e di estensione urbana che complica però ancora di più la situazione. Che va a colpire soprattutto quella che un tempo avremmo chiamato classe media e che oggi chiamiamo zona grigia. Ben 15 mila famiglie che mentre non posso avere accesso agli aiuti sociali destinati ai più indigenti, non riescono a star dietro ai prezzi di mercato delle locazioni. Contemporaneamente – la denuncia è del sindacato degli inquilini Sunia – a Firenze ci sarebbero la bellezza di 30 mila case sfitte, lasciate vuote dai proprietari per i motivi più disparati. Su questo la Cgil invoca un censimento preciso e inattaccabile, per cercare di intervenire sulla questione. Anche attraverso – dice il segretario della Cgil di Firenze Bernardo Marasco – un’agenzia sociale della casa e la sperimentazione di modelli di edilizia residenziale interamente pubblici. Il rischio, sottolinea il sindacato, è che questa vicenda drammatica per un numero sempre più alto di famiglie diventi una vera e propria bomba sociale pronta ad esplodere. E’ d’altronde quello che sta accadendo in Europa, a partire dalla Spagna. A proposito, 1500 euro al mese per 70 metri quadri si pagano anche a Madrid, città di tre milioni e mezzo di abitanti.