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Dillo a Controradio – puntata 6 ottobre 2026
Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/
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Diretta di Raffaele Palumbo dalla Rsa Le Civette a rischio
Approvati all’unanimità dal Consiglio comunale di Firenze due ordini del giorno per chiedere che la rsa Le Civette resti a San Salvi. Il primo presentato da Sinistra progetto Comune, il secondo dal Partito Democratico, primo firmatario Enrico Ricci. “Dopo le parole della Giunta in risposta al nostro question time, è arrivata anche l’espressione del Consiglio comunale”, commenta il capogruppo di Spc Dmitrij Palagi insieme a Lorenzo Palandri, consigliere al Quartiere 2. Adesso “c’è un indirizzo chiaro, che risponde anche a quanto la Società della Salute aveva approvato nelle sedute del 29 febbraio 2024 e del 26 febbraio 2025”, perciò “chiediamo alla sindaca e alla Giunta di portare questa posizione al tavolo di mercoledì e poi in assemblea dei soci della Società della salute, quando tornerà il monitoraggio della programmazione rinviato il 29 settembre: lì va scritto che Le Civette resta una rsa pubblica”. “La rsa deve rimanere aperta e pubblica – ribadisce anche Enrico Ricci -, i posti di lavoro devono essere garantiti e devono essere garantite la continuità e la qualità dell’assistenza. Le Civette sono una struttura che funziona, una delle poche rsa pubbliche rimaste sul nostro territorio e garantisce una quota sociale accessibile anche alle persone con minori disponibilità economiche”. Inoltre “è una realtà fortemente radicata nel contesto di San Salvi”. Questa mattina Raffaele Palumbo si trova davanti alla rsa Le Civette, con Paola Sabatini CUB Sanità, un rappresentante del Comitato familiari e Sara Panichi educatrice de Le Civette.