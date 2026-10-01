Firenze, CAU: “Sfrattiamo i super ricchi”, il flash mob del Collettivo studentesco contro il caro affitti

Una manciata di volantini e uno striscione con scritto “Sfrattiamo i super ricchi” usando la figura di Mr. Monopoly come simbolo della speculazione immobiliare. Il flash mob organizzato questa mattina dal neonato Collettivo Autorganizzato Universitario (CAU) presso il Campus di Novoli a Firenze, torna su questioni divenute ormai campagne trasversali alla rete di organizzazioni studentesche: dal caro affitti al diritto allo studio, dagli studentati privati alle recenti dichiarazioni del MUR sull’housing universitario, al piano da oltre un miliardo del PNRR: “Un regalo ai privati con fondi pubblici — accusano gli studenti — mentre le stanze singole toccano cifre insostenibili, fino a quasi 1.300 euro al mese”. Chiesti affitti calmierati e la gestione 100% pubblica degli alloggi.
Riccardo e Irene del CAU