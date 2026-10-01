Giani: “Lavori su Fi-Pi-Li tra Scandicci e Lastra a Signa nel 2027”

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Presentato oggi dalla Regione Toscana il primo studio preliminare per l’ampliamento della Fi-Pi-Li nel tratto tra Scandicci e Lastra a Signa, con l’obiettivo di appaltare i lavori e far partire i cantieri entro il prossimo anno. “Un intervento importante da 23 milioni”, ha ricordato il governatore Eugenio Giani, “che penso che possa partire già nel 2027 perché i 23 milioni per realizzarlo li metterò nel prossimo bilancio”.
Il presidente Giani e l’assessore alle infrastrutture Filippo Boni