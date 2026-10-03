Evita Polidoro LIVE per Fabbrica Europa 2026

Nel concerto di Evita Polidoro, batteria, voce ed elettronica si intrecciano in una scrittura che attraversa jazz, rock, ambient e tensione sperimentale.
La musicista porta in scena una materia sonora mobile e potente, capace di spostarsi tra energia ritmica, densità timbrica e aperture più intime senza irrigidirsi in una grammatica di genere. Più che un set classificabile, emerge un paesaggio personale in cui gesto percussivo e vocalità appartengono alla stessa traiettoria espressiva e si innestano su un panorama di chitarre e pulsazioni.
L’intervista a Maurizio Busia.