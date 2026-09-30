Doppio appuntamento toscano con Dacia Maraini e la Nottola di Minerva

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FIRENZE. Doppio appuntamento toscano per la scrittrice Dacia Maraini. Giovedì 01 ottobre alle ore 18.30 presso Chiesa della Badia Fiesolana, nell’’ambito della rassegna IDENTITIES. Leggere il contemporaneo dell’Associazione La Nottola di Minerva, la Toscana delle Donne incontra Dacia Maraini e il suo “Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola” (Rizzoli). La presentazione sarà poi replicata venerdì alle 16:00 al Pisa Book Festival, all’Auditorium del Museo delle navi antiche.