www.controradio.it Doppio appuntamento toscano con Dacia Maraini e la Nottola di Minerva Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:52 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="BDRvV6M086"><a href="https://www.controradio.it/podcast/doppio-appuntamento-toscano-con-dacia-maraini-e-la-nottola-di-minerva/">Doppio appuntamento toscano con Dacia Maraini e la Nottola di Minerva</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/doppio-appuntamento-toscano-con-dacia-maraini-e-la-nottola-di-minerva/embed/#?secret=BDRvV6M086" width="500" height="350" title="“Doppio appuntamento toscano con Dacia Maraini e la Nottola di Minerva” — www.controradio.it" data-secret="BDRvV6M086" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

FIRENZE. Doppio appuntamento toscano per la scrittrice Dacia Maraini. Giovedì 01 ottobre alle ore 18.30 presso Chiesa della Badia Fiesolana, nell’’ambito della rassegna IDENTITIES. Leggere il contemporaneo dell’Associazione La Nottola di Minerva, la Toscana delle Donne incontra Dacia Maraini e il suo “Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola” (Rizzoli). La presentazione sarà poi replicata venerdì alle 16:00 al Pisa Book Festival, all’Auditorium del Museo delle navi antiche.