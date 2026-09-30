645 casi dall’inizio dell’anno in Toscana. La lotta alla peste suina entra in una nuova fase: oltre agli abbattimenti e alla caccia alle carcasse, la Regione blinda i collegamenti. Dopo la Firenze-Mare, da ottobre Autostrada per l’Italia recinterà anche il tratto toscano della A1 tra Bologna e Firenze. L’obiettivo, ribadito dal governatore Giani, è proteggere gli allevamenti. Ma le restrizioni riguardano anche chi frequenta i boschi. I dettagli nel servizio di SS
Peste suina in Toscana: vademecum per la raccolta funghi e nuove recinzioni sulla A1
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