    Al Polo di Novoli un seminario in memoria di Alberto L’Abate

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    Al Polo di Novoli un seminario in memoria di Alberto L'Abate
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    FIRENZE. Oggi alle 15:00 al campus Unifi di Novoli, edificio D15, ci sarà un seminario di studi dedicato al ricordo della figura di Alberto L’Abate, studioso fiorentino tra i pionieri italiani della ricerca sulla pace e sulla nonviolenza. Ha insegnato all’Università di Firenze, dove ha promosso gli studi sulla sociologia dei conflitti e sulla ricerca per la pace. Oggi ne parleranno Mario Biggeri, Irene L’Abate e Giovanni Scotto, docente di sociologia e mediazione internazionale Unifi, erede intellettuale di Alberto L’Abate, animatore della Piccola Scuola di Pace dell’Isolotto.