www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata speciale Alluvione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:20:48 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="eSBEx9C1dv"><a href="https://www.controradio.it/podcast/dillo-a-controradio-puntata-speciale-alluvione/">Dillo a Controradio – puntata speciale Alluvione</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/dillo-a-controradio-puntata-speciale-alluvione/embed/#?secret=eSBEx9C1dv" width="500" height="350" title="“Dillo a Controradio – puntata speciale Alluvione” — www.controradio.it" data-secret="eSBEx9C1dv" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/dillo-a-controradio/

Oggi, 4 novembre 2026 è il sessantesimo anniversario della tragica alluvione che nel 1966 sommerse Firenze sotto metri di fango, spezzando vite e minacciando l’inestimabile patrimonio artistico della città. In questa ricorrenza, la memoria collettiva rende omaggio non solo al dolore delle ferite inferte al cuore del Rinascimento, ma anche alla straordinaria risposta umana degli “Angeli del Fango”, giovani giunti da ogni parte del mondo per salvare libri, opere e speranze. Il sessantesimo anniversario si trasforma così in un monito quanto mai attuale sulla fragilità del nostro territorio e sulla necessità di tutelare la bellezza e l’ambiente di fronte alle sfide della crisi climatica.

Questa mattina siamo in diretta dal Ponte Vecchio di Firenze con Raffaele Palumbo ed i suoi ospiti: Erasmo D’Angelis esperto di politiche ambientali, ex sottosegretario, noto per aver guidato la struttura di missione governativa “Italia Sicura” contro il dissesto idrogeologico e la gestione delle acque, ed Eriberto Melloni attivo nei Comitati di quartiere del 1966.