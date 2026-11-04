La Prof. ssa Laura Abbandoni insegna Disegno al Liceo Alberti Dante, ed è referente del plesso San Francesco n. 9 (ex via Magliabechi) dove ha trovato il fango nei sotterranei risalente all’Alluvione di Firenze. Proprio di fronte al chiostro di Santa Croce. Insieme alla collega di Disegno la prof.ssa Simona de Pasquale hanno avuto l’idea di estrarre il pigmento dal sedimento per creare il ‘colore dell’alluvione’, la Terra d’Arno ’66.
Intervista a cura di Chiara Brilli
Alluvione: dal sedimento del fango, estratto il pigmento Terra d’Arno ’66
La Prof. ssa Laura Abbandoni insegna Disegno al Liceo Alberti Dante, ed è referente del plesso San Francesco n. 9 (ex via Magliabechi) dove ha trovato il fango nei sotterranei risalente all’Alluvione di Firenze. Proprio di fronte al chiostro di Santa Croce. Insieme alla collega di Disegno la prof.ssa Simona de Pasquale hanno avuto l’idea di estrarre il pigmento dal sedimento per creare il ‘colore dell’alluvione’, la Terra d’Arno ’66.