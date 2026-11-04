www.controradio.it Alluvione: dal sedimento del fango, estratto il pigmento Terra d'Arno '66 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:09:39 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Rp899UO8kq"><a href="https://www.controradio.it/podcast/alluvione-dal-sedimento-del-fango-estratto-il-pigmento-terra-darno-66/">Alluvione: dal sedimento del fango, estratto il pigmento Terra d’Arno ’66</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/alluvione-dal-sedimento-del-fango-estratto-il-pigmento-terra-darno-66/embed/#?secret=Rp899UO8kq" width="500" height="350" title="“Alluvione: dal sedimento del fango, estratto il pigmento Terra d’Arno ’66” — www.controradio.it" data-secret="Rp899UO8kq" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La Prof. ssa Laura Abbandoni insegna Disegno al Liceo Alberti Dante, ed è referente del plesso San Francesco n. 9 (ex via Magliabechi) dove ha trovato il fango nei sotterranei risalente all’Alluvione di Firenze. Proprio di fronte al chiostro di Santa Croce. Insieme alla collega di Disegno la prof.ssa Simona de Pasquale hanno avuto l’idea di estrarre il pigmento dal sedimento per creare il ‘colore dell’alluvione’, la Terra d’Arno ’66.

Intervista a cura di Chiara Brilli